Tarsus'ta Muhtar Yolun Karşısında Hayatını Kaybetti

MERSİN'in Tarsus ilçesine bağlı Yeni Ömerli Mahallesinin Muhtarı Yusuf Özbozkurt (73), yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Yeni Ömerli Mahallesi'nde meydana geldi. 7 dönemdir mahalle muhtarlığı yapan Yusuf Özbozkurt'a iddiaya göre, caddeden yolun karşısına geçtiği sırada Resul K. (19) yönetimindeki 33 NG 098 plakalı otomobil çarptı. Ösbozkurt'un metrelerce sürüklendiği kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özbozkurt, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Özbozkurt, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Resul K.'nın gözaltına alındığı kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.