Mersin Valiliği: 'Havaya ateş eden şahıs ve oğlu gözaltına alınmış olup, soruşturma titizlikle sürdürülmektedir'

Mersin Valiliği, Tarsus ilçesinde balkonda gözüne isabet eden kurşunla hayatını kaybeden gençle ilgili olayın DEM Parti'nin izinsiz gösterisi sonrası bahçeye giren grupla tartışan ev sahibinin havaya ateş açması sonucu yaşandığını, ateş açan şahıs ve oğlunun gözaltına alındığını açıkladı.

Olay, Tarsus ilçesi Gazipaşa Mahallesi 1917. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, H.K. bahçesine giren şahıslarla yaşadığı tartışma sonrasında silahla rastgele havaya ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri 2'nci kattaki balkonda olan Baran Abdi'nin (23) sol gözüne isabet etti. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Abdi yere yığıldı. Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti. Olayla ilgili şüpheli komşu H.K. ve oğlu A.K. gözaltına alındı.

Valilikten açıklama

Olayla ilgili Mersin Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "25.01.2026 günü saat 19.00 sıralarında Tarsus ilçemiz Gazipaşa Mahallesi'nde Suriye'de meydana gelen olayları protesto etmek amacıyla DEM Parti Tarsus İlçe Başkanlığı organizasyonunda yaklaşık 100 kişinin katılımıyla izinsiz bir gösteri düzenlenmiş, yapılan görüşmelerin ardından kalabalık saat 20.20 sıralarında dağılmıştır. İzinsiz gösterinin sona ermesini müteakip bir grup şahsın bir evin bahçesine girmesi üzerine ev sahibiyle grup arasında tartışma yaşanmış ve ev sahibi tarafından havaya ateş açılmıştır. Havaya açılan ateş sonrası karşı binanın balkonunda bulunan Suriye uyruklu B.A.'ya (23-Halep doğumlu) mermi isabet etmiş ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. Olayın ardından havaya ateş eden H.K. ve oğlu A.K. isimli şahıslar silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmış olup, soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" denildi. - MERSİN