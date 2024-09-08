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Tarsus'ta dehşet: Tartıştığı 2 kadından birini öldürdü, diğerini ağır yaralayıp intihar etti

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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir şahıs tartıştığı 2 kadından birini öldürdü, diğerini ağır yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti.

Tarsus'ta dehşet: Tartıştığı 2 kadından birini öldürdü, diğerini ağır yaralayıp intihar etti

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir şahıs tartıştığı 2 kadından birini öldürdü, diğerini ağır yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de Çetin G. (36), henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı Feriye Gözüala ve H.G. İsimli kadınlarla tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çetin G., yanında taşıdığı silahla iki kadına ateş etti. Feriye Gözüala olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan H.G. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden uzaklaşan Çetin G., 100 metre ilerde aynı silahla başına ateş ederek intihar etti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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