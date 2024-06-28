Tarsus Berdan Baraj Gölü'nde Genç Boğularak Hayatını Kaybetti
Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan Berdan Baraj Gölü'ne giren 18 yaşındaki Muhammed Yılmaz, serinlemek için suya girdikten sonra gözden kayboldu. Olay yerine sevk edilen ambulans ve dalgıç polislerin arama çalışmaları sonucunda gençin cansız bedenine ulaşıldı. Yılmaz'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.
Mersin'in Tarsus Berdan Baraj Gölü'ne giren kişi boğularak hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Muhammed Yılmaz (18) isimli genç, Bolatlı Mahallesi'nde baraj gölü kıyısından serinlemek için suya girdi. Muhammed Yılmaz'ın bir süre sonra gözden kaybolduğunu gören çevredeki vatandaşların yaptığı ihbarla olay yerine ambulans ve dalgıç polisler sevk edildi. Polisin yaptığı arama çalışması sonucu gencin cansız bedenine ulaşıldı. Yılmaz'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN