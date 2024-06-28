Tarsus Berdan Baraj Gölü'nde Genç Boğularak Hayatını Kaybetti

Mersin'in Tarsus Berdan Baraj Gölü'ne giren kişi boğularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Muhammed Yılmaz (18) isimli genç, Bolatlı Mahallesi'nde baraj gölü kıyısından serinlemek için suya girdi. Muhammed Yılmaz'ın bir süre sonra gözden kaybolduğunu gören çevredeki vatandaşların yaptığı ihbarla olay yerine ambulans ve dalgıç polisler sevk edildi. Polisin yaptığı arama çalışması sonucu gencin cansız bedenine ulaşıldı. Yılmaz'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN