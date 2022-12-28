Tarlaya uçan minibüs gence mezar oldu; 1 ölü, 2 yaralı

Dün gece saatlerinde Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesinde Hakan Altıok Köz idaresindeki minibüs, seyir halindeyken kontrolden çıkması sonucu yol kenarındaki tarlaya uçtu.

ZAMANLA YARIŞTILAR

Kazayı fark eden diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yaralıları minibüsten çıkarmak için zamanla mücadele etti. Sağlık ekipleri minibüsten çıkarılan sürücü Hakan Altıok Köz, Metin Hasret Köz (22) ve Ali Efendi Köz'ü yaptığı ilk müdahalenin ardından Honaz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hurdaya dönen araç ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak otoparka çekildi.

22 YAŞINDAKİ GENÇ YAŞAMINI YİTİRDİ

Hastanede tedavileri süren yaralılardan Metin Hasret Köz'den kötü haber geldi. Köz doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alan ailesi gözyaşlarına boğuldu. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.