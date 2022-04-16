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Tarlada yanan traktör kullanılamaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tarlada yanan traktör kullanılamaz hale geldi

Çanakkale'nin Biga ilçesine tarlada bulunan bir traktör yanarak kullanılamaz hale geldi.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Biga ilçesine tarlada bulunan bir traktör yanarak kullanılamaz hale geldi.

bağlı Bekirli köyü beyoba mevkiinde çalışan traktör henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev alarak tamamen yandı.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Bekirli köyü Beyoba mevkiinde N. Kargın'a ait traktör tarlayı sürüyordu. Kontağı kapalı olduğu esnada henüz bilinmeyen bir nedenle traktör alev alarak yanmaya başladı. Traktör sahibi Kargın itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen Balıklıçeşme Belediyesine ait itfaiye ekipleri tarla içerisinde yanan traktöre müdahale etti. Ekipler yangını kısa süre içerisinde söndürdü.

Yanan traktör tamamen kullanılamaz hale geldi. - ÇANAKKALE

Tarlada yanan traktör kullanılamaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Çanakkale, Traktör, Beyoba, 3. Sayfa, Haberler

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