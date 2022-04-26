Tarım işçilerini taşıyan minibüs sürüye çarptı: 15 küçükbaş hayvan telef oldu - Haberler

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Tarım işçilerini taşıyan minibüs sürüye çarptı: 15 küçükbaş hayvan telef oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tarım işçilerini taşıyan minibüs sürüye çarptı: 15 küçükbaş hayvan telef oldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün yoldan geçen sürüye çarpması sonucu 15 küçükbaş hayvan telef oldu.

TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün yoldan geçen sürüye çarpması sonucu 15 küçükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye, Eski Ankara yolu Aladağ Mahallesi yol ayrımında H.D. idaresindeki 42 EUD 31 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs seyir halindeyken birden karşısına çıkan küçükbaş hayvanlarla karşı karşılaştı. Sürücü H.D. fren yapmak istese de hayvanların arasına dalmak zorunda kaldı. Kazada Dede Dinç'e ait 15 küçükbaş hayvan telef oldu.

Kaza sonrası olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Minibüs, Tarsus, Mersin, Tarım, 3. Sayfa, Haberler

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