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Tarihi Karia yolunda kaybolan 2 İngiliz kurtarıldı

3. Sayfa Haberleri

Tarihi Karia yolunda kaybolan 2 İngiliz kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde bulunan tarihi Knidos Karia yolunda kaybolan 2 İngiliz, ekipleri hızlı müdahalesi ile kurtarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde bulunan tarihi Knidos Karia yolunda kaybolan 2 İngiliz, ekipleri hızlı müdahalesi ile kurtarıldı.

Olay, Datça ilçesi Knidos Karia yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 İngiltere vatandaşı doğa yürüyüşü yapmak için tarihi bölgeye gitti. Doğasever vatandaşlar bölgede yürüyüş yaptıkları esnada kayboldukları bölgede mahsur kaldı. Gelen ihbar üzerine Datça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye gitti. Bölgeye gelen ekipler bölgede arama kurtarma çalışması gerçekleştirirken, yarım saatlik bir çalışma sonunda mahsur kalan İngiliz vatandaşları kurtararak tahliyelerini gerçekleştirdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Knidos Muğla Datça 3. Sayfa Haberler

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