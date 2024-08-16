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Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki yangın dron ile görüntülendi

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Çanakkale'nin Eceabat ilçesi sınırları içerisinde kalan Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangınında yanan alanlar dron ile görüntülendi. Yangından Anzak Koyu ve bazı yabancı mezarlar da etkilendi.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki yanan alanlar böyle görüntülendi

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Eceabat ilçesi sınırları içerisinde kalan Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangında yanan alanlar dron ile görüntülendi. Görüntülerde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Anafartalar Kahramanı" olarak tarih sahnesine çıktığı Conkbayırı'nı alevlerin teğet geçtiği görülürken, Arıburnu Ovası'nın belli bir bölümünün yandığı görüldü. Anzak Koyu ile bazı yabancı mezarlar da yangından etkilendi.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarında dün sabah saat 09.51 sıralarında ziraat arazisinde yangın başladı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Ormanlık alana sıçradı. Yangın Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda geniş bir alana yayıldı. Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangında yanan alanlara dron ile görüntülendi. Görüntülerde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Anafartalar Kahramanı" olarak tarih sahnesine çıktığı Conkbayırı'nı alevlerin teğet geçtiği görülürken, Arıburnu Ovası'nın belli bir bölümünün yandığı görüldü. Yangından Anzak koyu ile bazı yabancı mezarlar da etkilendi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin, çevre il ve ilçelerden gelen takviye ekiplerle yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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