Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 4 gözaltı

ADIYAMAN - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan tarihi eser operasyonuna 4 şahıs gözaltına alındı. Çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince H.A.K., M.B., Y.A. ve S.K. isimli şahıslara yönelik tarihi eser operasyonu yapıldı. Düzenlenen operasyonda 141 adet sikke, 1 adet bronz heykel ve 1 adet kolye ucu obje, 1 adet yüzük obje ele geçirildi. Tarihi eserler muhafaza altına alınırken 4 şahıs gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.