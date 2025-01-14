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Tarihi Cami Tuvaletinde 68 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu

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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki İshakpaşa Camii'nin tuvaletinde 68 yaşındaki Hasan Özkan'ın ölü bulunduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşlı adam, tarihi caminin tuvaletinde ölü bulundu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan tarihi İshakpaşa Camii'nin tuvaletinde 68 yaşındaki bir şahıs ölü olarak bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Cuma Mahallesi'ndeki tarihi İshakpaşa Camii'nin tuvaletinde meydana geldi. Vatandaşlar, çarşı esnaflarından soba satış iş yeri sahibi Hasan Özkan'ı hareketsiz şekilde yerde yatar vaziyette buldu. Durumu gören vatandaşlar 112 ekibine ve polise haber verdi. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. Şahsın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Tarihi Cami Tuvaletinde 68 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
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