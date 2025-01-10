Taraklı'da Kaçak Kazı Yapan 11 Şüpheli Yakalandı
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde kaçak kazı yapan 11 şüpheli, çaldıkları fotokapandan tespit edilerek yakalandı. Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde kaçak kazı yapan 2'si kadın 11 şüpheli, çaldıkları fotokapandan yerleri tespit edilip yakalandı.
Hacıyakup Mahallesinde kimliği belirsiz kişilerce kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler adreste bulunmayan şüphelilerin bölgedeki fotokapanın yerinden sökülüp götürüldüğünü belirledi. Sökülse bile anlık ve sürekli kayıt aldan cihazdan yerleri tespit edilen M.T. (53), Ö.K. (35), M.C. (49), Y.Ç. (36), M.A.B (23), Z.Ç. (27), İ.K. (20), İ.U.(50), K.U. (39), A.A. (50), M.S.(60) yakalandı. Gözaltına alınan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - SAKARYA