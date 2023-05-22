Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Taraftara yasa dışı bahis uyarısı

Taraftara yasa dışı bahis uyarısı

3. Sayfa Haberleri

Adana polisi, dün oynanan Adana Demirspor-Beşiktaş maçı öncesi stat önünde taraftarlara broşür vererek yası dışı bahis konusunda uyarıda bulundu.

Adana polisi, dün oynanan Adana Demirspor- Beşiktaş maçı öncesi stat önünde taraftarlara broşür vererek yası dışı bahis konusunda uyarıda bulundu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşları yası dışı bahse karşı uyarmak için bu kez stat önünü ve sahayı seçti. Polis dün oynanan Adana Demirspor ve Beşiktaş maçı öncesinde stada giren taraftarları yası dışı bahse karşı broşür dağıtarak uyardı. Daha sonra stada giren polis burada da taraftarlara broşür dağıttı. Polis yasal olmayan oyunların hiçbirine itimat edilmemesi gerektiğini, birçok aileyi karanlığa sürüklediğini anlattı. - ADANA

Adana Seçim Sonuçları
Adana Yerel Seçim Sonuçları 2019
Adana Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adana Demirspor Beşiktaş Adana 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title