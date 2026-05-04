Taraflar arasındaki tartışma cinayetle bitti

Mersin'in Tarsus ilçesi ile Adana sınırında iki taraf arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı.

Edinilen bilgiye göre, Tarsus Kuşçular Mahallesi ile Adana Hacıkırı Mahallesi arasında meydana gelen olayda, aralarında tartışma çıkan M.K. ile arkadaşı A.T. kavgaya tutuştu. Bu sırada M.K., yanında bulunan bıçakla A.T.'yi (43) bıçaklayarak öldürdü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından A.T.'nin cansız bedeni morga kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında M.K. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı