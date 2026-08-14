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Saçını kazıttı ama polisten kaçamadı: 20 yıl hapis cezasıyla yakalandı

Saçını kazıttı ama polisten kaçamadı: 20 yıl hapis cezasıyla yakalandı
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Bursa'da 20 yıl hapis cezasıyla aranan A.T., yakalanmamak için saçlarını kazıttı ve ticari taksiyle kaçmaya çalıştı. Ancak polis ekipleri onu kısa sürede yakaladı; mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da 20 yıl 8 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 28 yaşındaki A.T., polisten kurtulmak için saçlarını kazıttı. Ancak Güven Timleri'nden kurtulamadı. Ticari taksiyle kaçmaya çalışan firari, ekiplerin takibinde kıskıvrak yakalandı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari A.T.'nin peşine düştü. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde saklandığı belirlendi.

Polis ekiplerinin operasyonu sırasında A.T., ticari taksiye binerek kaçmaya çalıştı. Ancak ekiplerin dikkatinden kaçamayan şüpheli kısa sürede yakalandı.

Yakalandığında ise firarinin "Kılık değiştirip kurtulurum" hesabıyla saçlarını kazıttığı ortaya çıktı. A.T.'nin polise yakalanmamak için saçlarını kazıttığını söylediği öğrenildi.

Saç değişti dosya değişmedi

Yapılan incelemede A.T.'nin, bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 20 yıl 8 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ve 24 ayrı adli suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin saçları değişti, ulaşım aracı değişti ama sonuç değişmedi: Polis yakaladı, cezaevi adresi değişmedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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