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Tamir etmek istediği aracının altında kalan şahıs hayatını kaybetti

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, aracını krikoyla kaldırarak bakım yapmak isteyen Hüseyin Değe (44), krikonun boşalması sonucu otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir kişi, tamir için altına girdiği otomobilin krikodan düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Acara köyünde yaşayan Hüseyin Değe (44), gece saat 01.30 sıralarında bakım ve onarım yapmak amacıyla aracını krikoyla havaya kaldırdı. Aracın altına giren Değe, krikonun bir anda boşalması sonucu aracın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Hüseyin Değe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Değe'nin cenazesi, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından morga kaldırıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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