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Tamar Tanrıyar hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltı kararı

Tamar Tanrıyar hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltı kararı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Tamar Tanrıyar hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamalarıyla soruşturma başlattı ve gözaltı kararı verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Tamar Tanrıyar hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamalarıyla soruşturma başlattı. Tanrıyar hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle Tamar Tanrıyar hakkında resen soruşturma başlattı. "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamaları yöneltilen Tanrıyar için gözaltı kararı verildi.

Başsavcılık tarafından yapılan resmi açıklamada; şüpheli Tanrıyar'ın, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 299. maddesinde yer alan "Cumhurbaşkanına Hakaret" ve 217/A maddesinde düzenlenen "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlarını işlediği gerekçesiyle yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Başsavcılığın açıklaması şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca, bir kısım sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuna açık şekilde içeriği suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı tespit edilen şüpheli Tamar Tanrıyar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen 'Cumhurbaşkanına Hakaret' ve 217/A maddesinde düzenlenen 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçlarından resen soruşturma başlatılmış ve şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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