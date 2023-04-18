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Tali yoldan çıkan araç kazaya neden oldu: 2 yaralı

Tali yoldan çıkan araç kazaya neden oldu: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde tali yoldan çıkan araç kazaya sebep olurken 2 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde tali yoldan çıkan araç kazaya sebep olurken 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Saltukova çevre yolunda meydana geldi. Tali yoldan ana yola çıkan sürücüsü henüz bilinmeyen 67 AJ 939 plakalı ticari araç ile Filyos istikametinden gelen ana yolda seyir halinde olan 67 AAV 046 plakalı Ford markalı araçla çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücüler hafif yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Servisi ve jandarma olay yerine intikal etti. Yaralı sürücü ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Trafik kısa süreliğine kapanırken araçların çekici tarafından çekilmesiyle yol akışı tekrar sağlandı. Ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Tragger Filyos Ford 3. Sayfa Haberler

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