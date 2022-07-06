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Talaş yüklü kamyon devrildi, 2 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da virajı alamayan talaş yüklü kamyon devrildi.

Bursa'da virajı alamayan talaş yüklü kamyon devrildi. 2 kişi yaralandı.

Kaza, Merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Baran Çelik (22) yönetimindeki 50 EF 018 plakalı talaş yüklü hafriyat kamyonu, Mudanya Bulvarından Sırameşeler istikametine doğru viraja girince kontrolden çıktı. Hızlı geldiği iddia edilen hafriyat kamyonu virajı alamayınca yol üzerindeki bariyerlere çarparak yan yattı. Kazada kamyon şoförü Baran Çelik ve yanında bulunan Caner Yulcı hafif yaralanırken, kamyondaki yükler ise yola döküldü. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazaya tanık olan Oktay Arar, "Biz karşı yürüyorduk. Aracın hızlı geldiğini gördüm. Daha sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek yola savruldu. Aşağı yukarı 50 metre sürüklenerek bulunduğumuz yere kadar geldi. Biz hemen kazazedelerin yanına gelerek ilk müdahalede bulunduk. İkisi de hafif yaralanmıştı. Araç içinden kendi imkanlarıyla çıktılar" diye konuştu. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Baran Çelik Mudanya Bursa 3. Sayfa Haberler

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