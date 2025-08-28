Talas'ta Çalınan Otomobil Kapalı Otoparkta Bulundu

Kayseri'nin Talas ilçesinde kimliği belirsiz şahıslar tarafından çalınan otomobil, kapalı otoparka park edilerek kayıplara karıştı. Otomobil sahibi, arkadaşları tarafından aracını bulundu.

Kayseri'nin Talas ilçesinde kimliği belirsiz şahıslar, çaldıkları otomobille kaza yapıp kapalı otoparka park ederek, kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Gençlik 1 Sokak'a 38 KU 607 plakalı otomobilini park eden H.U., döndüğünde otomobilini göremedi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri otomobili bulmak için çalışma başlatırken, aracı aramaya koyulan H.U.'nun arkadaşları otomobili Kiçiköy Mahallesi Ulus Sokak üzerinde bulunan kapalı bir otoparkta buldu. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından otomobil H.U.'ya teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

