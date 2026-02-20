Haberler

Talas'ta bir kişi aracında ölü bulundu

Güncelleme:
Kayseri'nin Talas ilçesinde, aracında ölü bulunan 70 yaşındaki Mustafa B.'nin yakın zamanda anjiyo olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Papatya Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın otoparkında meydana gelen olayda, Mustafa B. (70) 38 AEY 137 plakalı aracının direksiyon koltuğunda vatandaşlar tarafından hareketsiz şekilde yatarken bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede Mustafa B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yakın zamanda anjiyo olduğu öğrenilen şahsın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
