Taksirle Ölüme Neden Olan Şahıs Yakalandı
Bingöl'de 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan, taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma suçundan daha önce sabıkalı bir şahıs polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Bingöl'de hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı.
Bingöl'de taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma suçundan toplam 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ayrıca 4 farklı olaydan suç kaydı bulunan 1 şahıs yakalandı. Şahsı, işlemlerinin ardından Elazığ E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa