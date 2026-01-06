Haberler

Taksim'de helikopter destekli 'Huzur İstanbul' uygulaması

Güncelleme:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Taksim Meydanı'nda helikopter destekli asayiş denetimi gerçekleştirdi. 'Huzur İstanbul' uygulaması kapsamında çok sayıda polis ekibi, transportun ve esrarengiz kişilerin kontrollerini yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Taksim Meydanı'nda helikopter destekli asayiş denetimi yapıldı.

İstanbul kent genelinde 'Huzur İstanbul' uygulaması gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yapılan uygulamaya Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik ekipleri ve ilçe emniyet ekiplerinin aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi ve bekçi katıldı. Taksim Meydanı'ndaki uygulamada polis ekipleri, araçları durdurarak sürücülerin üstünü ve araçların için didik didik aradı, durdurulan araçlarda uyuşturucu araması yapıldı. Şüpheli şahısların Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlarda da kontrol edildi.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi. Özel Harekat polisinin de katıldığı uygulamada olumsuz durum ile karşılaşılmazken uygulamanın geç saatlere kadar süreceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
