Taksim Meydanı'na çıkan yollar 1 Mayıs tedbirleri kapsamında kapatıldı

Taksim Meydanı'na çıkan yollar ve sokaklar, güvenlik gerekçesiyle demir bariyerlerle kapatıldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında, meydan çevresindeki ulaşım aksları ve ara sokaklar bariyerlerle yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü uygulanacak güvenlik önlemlerini, trafiğe kapatılan yolları ve alternatif güzergahları kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada, günün İstanbul'da huzur ve güven içerisinde geçmesi için tüm birimlerin 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Valilik, "Sanal Devriye" faaliyetleri sırasında bazı marjinal grupların 1 Mayıs'ı bahane ederek sosyal medya üzerinden yasa dışı eylem çağrıları yaptığının tespit edildiğini açıkladı. Açıklamada; kentin huzurunu korumak, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak ve olası yasa dışı girişimlerin önüne geçmek amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında bir dizi ek tedbirin alındığı vurgulandı. - İSTANBUL

