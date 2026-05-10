Taksim'de şampiyonluk kutlamasında iki grup arasında kavga: 1 yaralı

Taksim'de kutlama yapan Galatasaraylı iki grup arasında kavga çıktı. Sandalye, taş ve şişelerin fırlatıldığı olayda bir kadın yaralandı.

Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlamak için taraftarlar sokaklara döküldü. Taksim'deki şampiyonluk kutlamaları sırasında iki grup arasında kavga çıktı. Birbirlerine sandalye, şişe ve taş atan iki grup arasındaki kavga büyüdü. Fırlatılan bir sandalye kutlama yapan bir kadına isabet ederken, kadın kafasından yaralandı. Olay yerine ambulans sevk edildi. Yaralı kadın, hastaneye kaldırılırken, polis ekiplerince iki grup ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı