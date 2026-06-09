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Kayseri'deki taksici cinayetinde sanığa müebbet

Kayseri'deki taksici cinayetinde sanığa müebbet
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Kayseri'de bir taksiciyi bıçaklayarak öldüren sanık M.Ş., 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de taksici Mustafa D.'yi bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi.

1 Eylül 2025 tarihinde Doğu Garajı Otobüs Terminali'nde taksici Mustafa D.'yi bıçaklayarak öldüren M.Ş.'nin yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık M.Ş. ve avukatı katılırken, müştekileri ise avukatları temsil etti. Karar duruşmasında son savunmasını yapan sanık M.Ş., savcılığın mütalaasına katılmadığını belirterek, "Ben tasarlayarak öldürmedim. Bir anlık bir olaydı. Yaşananlardan dolayı pişmanım" dedi ve beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık M.Ş'nin "kasten öldürme" suçunu işlediğine hükmederek, müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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