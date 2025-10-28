Taksi şoförüne defalarca vurup küfürler savurdu

İzmir'de bir taksi şoförü, aracına aldığı yolcunun fiziki ve sözlü saldırısına uğradı. Olay, taksi içerisindeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

TAKSİ ŞOFÖRÜNE DEFALARCA VURDU

Görüntülerde, yolcu konumundaki şahsın taksiciye defalarca yumruk attığı ve küfürler savurduğu görülürken, şoförün arbede sırasında kendini savunmaya çalıştığı anlar da kayıtlara geçti. Olayda taksi şoförünün burnu kanadı.

TUTUKLANDI

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından polis ekipleri harekete geçti. Kimliği tespit edilen saldırgan şahıs, kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.