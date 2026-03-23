Haberler

Tekirdağ'da takside yolcu dehşeti: Şoförü omzundan bıçakladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ Çorlu'da, aracında tartıştığı müşterinin bıçaklı saldırısı sonucu taksi şoförü M.C. omzundan yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan şoförün durumu iyi.

Olay, gece saatlerinde Hatip Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Taksi çağırılması üzerine adrese gelen şoför M.C. ile yolcu arasında aracın seyir halinde olduğu bir süre sonra henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine öfkelenen şahıs, taksi şoförü M.C.'yi omzundan bıçakladı. Yaralanan taksi şoförü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şoförün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

