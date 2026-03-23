Tekirdağ'da takside yolcu dehşeti: Şoförü omzundan bıçakladı

Tekirdağ Çorlu'da taksi şoförü, araç içinde tartıştığı müşterinin bıçaklı saldırısı sonucu omzundan yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Hatip Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Taksi çağırılması üzerine adrese gelen şoför M.C. ile yolcu arasında aracın seyir halinde olduğu bir süre sonra henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine öfkelenen şahıs, taksi şoförü M.C.'yi omzundan bıçakladı. Yaralanan taksi şoförü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şoförün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

