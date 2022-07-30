Taksi kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı - Haberler

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Taksi kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı

Taksi kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı

Yalova'da taksinin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Yalova'da taksinin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova-İzmit karayolunda meydana gelen kazada, Hasan Çakır yönetimindeki 77 T 0028 plakalı taksi, önünde seyreden Serkan Özdoğan yönetimindeki 34 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada yaralanan taksi sürücüsü Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralı 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - YALOVA

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