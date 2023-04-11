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Takla atarak ters dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Takla atarak ters dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep'te direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra savrularak takla atan otomobil, ters dönerek durabildi.

Gaziantep'te direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra savrularak takla atan otomobil, ters dönerek durabildi. Feci kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinden sonra Şahinbey ilçesi Perilikaya Mahallesi Humanız kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 51 DR 952 plakalı otomobil seyir halindeyken kontrelden çıktı. Kontrolden çıktıktan sonra savrularak takla atan otomobil, ters dönerek durabildi. Feci kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep Şahinbey 3. Sayfa Haberler

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