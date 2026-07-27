Bilecik'te Alkollü Sürücünün Takla Attığı Kaza: 1,65 Promil Çıktı

Bilecik'te kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsünün alkollü olduğu hastanede yapılan tetkiklerle ortaya çıktı.

Kaza dün akşam, Bilecik'in Bozüyük ilçesi Poyra mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E. U. idaresindeki 07 YKP 18 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün alkolmetreyle ölçüm yaptırmayı reddetmesi üzerine kan örneği alındı. Yapılan incelemede sürücünün 1,65 promil alkollü olduğu tespit edildi. Öte yandan sürücü hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan adli işlem yapıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı