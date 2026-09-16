Haberler

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
Güncelleme:
+31 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde takla atan otomobilde maddi hasar oluşurken, sürücü burnu bile kanamadan araçtan çıktı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde takla atan otomobilde maddi hasar oluşurken, sürücü burnu bile kanamadan araçtan çıktı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Fatih Mahallesi Gaffar Okan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, İ.S. (39) idaresindeki 38 FL 813 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. İhbar üzerinde bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada araç sürücüsü İ.S. vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Kazanın ardından neye uğradığını şaşıran sürücü İ.S.'yi kaza yerine gelen arkadaşları teselli etti. Maddi hasarın oluştuğu araçta çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
JASAT, yangın süsü verilen çifte cinayeti X-Ray görüntüsüyle çözdü

JASAT, yangın süsü verilen çifte cinayeti X-Ray görüntüsüyle çözdü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vay be Tedesco! Fener'den gittiği takımdan 4 maçta kovuldu

Vay be Tedesco! Fener'den gitti, 4 maçta kovuldu
İş insanı Hamdi Akın'ın jetindeki kazada skandal! İki pilot cezaevinde

İş insanı Hamdi Akın'ın jetindeki kazada skandal! İki pilot cezaevinde
Günlerdir haber alınamıyordu: 63 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Günler sonra fark ettiler! 63 yaşındaki adamın talihsiz sonu
Bir ilimiz bu skandalla çalkalanıyor! 29 yaşındaki kadına toplu cinsel istismar

Bir ilimizi karıştıran toplu cinsel istismar skandalı

Bakan Ersoy: Medeniyet mirasımız için kapsamlı seferberlik başlattık

Bakan Ersoy: Medeniyet mirasımız için kapsamlı seferberlik başlattık
Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı

Savcılık, Kurtlar Vadisi dizisi için düğmeye bastı

Ertuğrul Doğan'dan sitem dolu sözler: Galatasaray bize yanlış yaptı

''Bize yanlış yaptılar, onlar da biliyor!''