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Takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Kurşunlu Cami yakınlarında sürücüsü öğrenilemeyen 02 ACE 739 plakalı Fiat marka otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Berkan Gülsevim, Mehmet Hulusi Güler, Abdulkadir Gürbüz ve Murat Bilgiç yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Adıyaman, Fiat, Cami, 3. Sayfa, Haberler

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