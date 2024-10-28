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Takıntılı Komşudan Genç Kıza Vahşet: Bıçaklı Saldırı

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir genç kız, takıntılı komşusu tarafından sokak ortasında bıçakla yaralanarak darp edildi. Saldırgan, olay yerinden kaçarken genç kızın cep telefonunu da çaldı. O anlar kamerada kaydedildi.

Takıntılı komşu, genç kızı sokak ortasında boynundan bıçaklayıp darp etti... O anlar kamerada

İZMİR - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir kişi, takıntılı olduğu komşuları olan genç kızı takip edip boynundan bıçakla yaralayarak darp etti. Genç kızın cep telefonunu da çalan şahsın saldırı anları kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Kemalpaşa ilçesi Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Ç.E.D. (17), takıntı yaptığı komşusu Betül Ç.'yi sabah saatlerinde takip ettikten sonra yolda yürürken saldırdı. Yaşanan kovalamaca sonucu şahıs, genç kızı boynundan bıçaklayarak darp etti. Şahıs, ardından da Betül Ç.'nin cep telefonunu alarak olay yerinden kaçtı. Olay sırasında bölgeden geçen vatandaşlar saldırganın peşinden koşsa da yakalayamadı. Yaşananlar kameraya yansırken, genç kız kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Bornova Beşyol'daki babaevinde yakalanarak gözaltına alınan Ç.E.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Takıntılı Komşudan Genç Kıza Vahşet: Bıçaklı Saldırı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYDIN BEKTAŞ - 3.Sayfa

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