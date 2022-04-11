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Takım elbiseli hırsız, güvenlik kamerasından kaçamadı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da bir okulun önünden 6 bin TL değerinde bisiklet çalındı. Kamera kayıtlarının izlenmesinin ardından bisikleti çalan kişinin takım elbiseli bir şahıs olduğu ortaya çıktı.

Özel okulda öğretmenlik yapan Ahmet Çolak, her gün park ettiği bahçe kapısında bisikletini göremeyince polise haber verdi ve güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde, takım elbiseli bir kişinin okulun önünden geçtiği, daha sonra dönüp bahçe kapısının önündeki bisikleti çaldığı görülüyor. İhbarla okula gelen polis, şüphelinin kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Takım elbiseli hırsız, güvenlik kamerasından kaçamadı

"KAMERA GÖRÜNTÜSÜNÜ İZLEYİNCE ANLADIK"

Ahmet Çolak, bisikletinin 6 bin TL değerinde olduğunu belirterek, "Her akşam arkadaşım okul çıkışı bisikleti almam için kapının önüne bırakıyordu. Normalde hep kilitliyordu ama bu defa kilitlememiş. Geldiğimde bisikleti yerinde bulamadım. Kamera görüntüsünü izleyince olayı anladık. Ben gelene kadar bisikleti adam alıp gidiyor. Şikayetçi olduk" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Barış Yahya Çinçin - 3. Sayfa

Samsun, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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