Tahran ve Kerec'de Peş Peşe Patlama Sesleri
İran'ın başkenti Tahran ve Kerec kentinde ardı ardına patlama sesleri duyuldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler doğrulandı, ancak patlamaların kaynağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
İran'ın Başkenti Tahran ve Kerec kentinde patlama sesleri duyuldu
TAHRAN - İran'ın başkenti Tahran ve Kerec kentinde peş peşe patlama sesleri duyuldu.
İran'ın başkenti Tahran ve Kerec kentinde peş peşe patlama sesleri duyuldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından İran devlet televizyonu, bölgede patlama seslerinin duyulduğunu doğruladı. Patlamaların kaynağına ilişkin ise yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.