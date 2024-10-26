Tahran ve Kerec'de Peş Peşe Patlama Sesleri

İran'ın Başkenti Tahran ve Kerec kentinde patlama sesleri duyuldu

TAHRAN - İran'ın başkenti Tahran ve Kerec kentinde peş peşe patlama sesleri duyuldu.

İran'ın başkenti Tahran ve Kerec kentinde peş peşe patlama sesleri duyuldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından İran devlet televizyonu, bölgede patlama seslerinin duyulduğunu doğruladı. Patlamaların kaynağına ilişkin ise yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.