Tahran'da sivil yerleşime düzenlenen saldırının ardından yaşanan yıkım görüntülendi
ABD ve İsrail'in Tahran'daki Nilüfer Meydanı'na düzenlediği saldırı sonucunda 20 kişi hayatını kaybetti. Bölgedeki yıkım görüntüleri, çok katlı konutların ağır hasar gördüğünü ve çevredeki iş yerlerinin de zarar gördüğünü gösteriyor.
ABD ve İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'daki Nilüfer Meydanı'na düzenlediği ve 20 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından bölgedeki yıkım görüntülendi.
ABD ve İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'daki Nilüfer Meydanı'nda sivil yerleşim alanlarına düzenlediği ve 20 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından bölgedeki yıkım görüntülendi. Olayın ardından görüntülenen bölgede, çok katlı konutların çeşitli noktalarında ağır hasar oluştuğu, bazı binaların giriş ve cephe bölümlerinde kısmi çökmeler meydana geldiği görüldü. Patlamanın etkisiyle binaların camlarının tamamen kırıldığı, çevredeki iş yerlerinde ve park halindeki araçlarda da ciddi hasar oluştuğu gözlendi. Ayrıca bazı dairelerin iç kısımlarının dışarıdan görülebilecek şekilde tahrip olduğu ve enkaz ve moloz yığınlarının sokaklara saçıldığı görüldü. - TAHRAN