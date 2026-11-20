TAG Otoyolu Nurdağı'nda tur otobüsü ile 2 tırın karıştığı kazada yaralılar varGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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TAG Otoyolu'nun Nurdağı ilçesi Nogaylar mevkisinde tur otobüsü ile 2 tırın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralıların bulunduğu bildirildi ve kazada yaralılar olduğu ifade edildi.
TAG Otoyolu Nurdağı ilçesi Nogaylar mevkisinde tur otobüsü ile 2 tırın karıştığı trafik kazasında kazada yaralılar var
Kaynak: İhlas Haber Ajansı