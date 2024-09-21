Üye Girişi
Haberler

Tadilat yaptırmak isterken gördüğü manzara dehşete düşürdü! 20 yıllık korkunç sır açığa çıktı

Tadilat yaptırmak isterken gördüğü manzara dehşete düşürdü! 20 yıllık korkunç sır açığa çıktı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Galler'deki evini tadilat yaptırmak isteyen Leslie Harvey isimli kadın, çatı katındaki dolabı açtığında 20 yıllık sırrı açığa çıkardı. Dolabın içinde eski kiracısının kalıntılarını bulan kadın, gördükleri karşısında dehşete düştü. II. Dünya Savaşı sırasında Frances Alice Knight'a evi kiralayan 65 yaşındaki Sarah Jane Harvey, Knight'ın aniden öldüğünü bunu da polise bildirmek yerine cesedi dolaba kilitlediğini anlattı.

Leslie Harvey, annesi hastanedeyken Kuzey Galler'deki evini tadilat yaptırmak istedi. Ancak çatı katındaki dolabı açtığında gördüklerine inanamadı. Çünkü dolabın içinden 20 yıldan uzun süredir gizli kalmış karanlık bir sır ortaya çıktı. Harvey, dolabın içinde 20 yıldır saklı kalan kiracının kalıntılarını keşfetti.

H ASTANE YATAĞINDA SORGUYA ALINDI

Kuzey Galler'de yaşayan annesinin evini tadilat yaptırmak isteyen Leslie Harvey isimli bir adam çatı katındaki dolabın içinden çıkan insan kalıntılarıyla şaşkına döndü. Leslie Harvey dolabın içindeki battaniyeyi açtığında karşısına bir ceset çıktı. 65 yaşındaki Sarah Jane Harvey isimli ev sahibi bir anda cinayet şüphelisi haline geldi. İlk olarak hastane yatağından sorgulanan 65 yaşındaki kadın bulunan insan kalıntılarının eski kiracı Frances Alice Knight'a ait olduğunu teşhis etti. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

1940 YILINDA BİRLİKTE ÇAY İÇMİŞLER

II. Dünya Savaşı sırasında Sarah Jane Harvey evini Frances Alice Knight'a kiraladığını söyledi. Harvey'in polise verdiği ifadesinde, 1940 yılında ikili çay içtikleri sırada Knight'in aniden hayatını kaybetti ve durumu polise haber vermek yerine çatı katındaki dolaba kilitlediğini söyledi. Harvey, insanlara kiracısının bir huzurevine taşındığını söyledi. Ancak cansız beden 20 yıl sonra ikiye katlanmış halde bulundu.

Kaynak: Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - 3.Sayfa

3-sayfa kiracı Galler Dünya Hukuk Suç

Canlı anlatım! Mücadelede peşe peşe goller

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de soğuk duş

 Fenerbahçe'ye Kadıköy'de soğuk duş! Galatasaray 7 dakikada 2 gol attı

Dev derbide 7 dakikada fark açıldı

 Adana'da 'süper hücre' kabusu! Şiddetli yağış sele neden oldu

Süper hücrenin vurduğu şehrimiz sele teslim
Polisten niçin kaçtıkları kısa sürede anlaşıldı! CHP Milletvekili Ediz Ün'ün otomobilinden neler çıktı neler

CHP'li milletvekilinin otomobilinden neler çıktı neler
500

Yorumlar (2)

slh Erz:

1940'da olduysa nasıl 20 yıllık sır oluyor acaba?

1
1
yanıtYanıtla
Yusuf Yalcin:

yalan dolan uyduruk bir haber daha

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BEIN SPORT 1 CANLI İZLE! Galatasaray- Fenerbahçe Bein Sport canlı takip ve derbi maçı özeti izle! Atilla Karaoğlan Galatasaray karnesi ne? Atilla Karaoğlan kaç derbi yönetti? GS-FB DERBİSİ CANLI YAYIN | Fener-Galatasaray maç özeti! Derbi maçında kim önde, kaç kaç? DERBİ CANLI ANLATIM! GS-FB maçı kaç kaç? Fenerbahçe-Galatasaray derbisi CANLI yayın… Yabani 38. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Acı Tatlı Ekşi filmi nerede çekildi? Acı Tatlı Ekşi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yalan 16. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Galatasaray- Fenerbahçe derbi maçı ilk 11'ler açıklandı! GS-FB maçının ilk 11'i belli oldu mu? Icardi yedek mi, ilk 11'de var mı? GS-FB derbisinde Icardi oynayacak mı? Siyah Kalp 2. bölüm tek parça izle! Siyah Kalp full HD bölüm izle! Siyah Kalp son bölüm neler oldu?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });