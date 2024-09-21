Tadilat yaptırmak isterken gördüğü manzara dehşete düşürdü! 20 yıllık korkunç sır açığa çıktı

Leslie Harvey, annesi hastanedeyken Kuzey Galler'deki evini tadilat yaptırmak istedi. Ancak çatı katındaki dolabı açtığında gördüklerine inanamadı. Çünkü dolabın içinden 20 yıldan uzun süredir gizli kalmış karanlık bir sır ortaya çıktı. Harvey, dolabın içinde 20 yıldır saklı kalan kiracının kalıntılarını keşfetti.

H ASTANE YATAĞINDA SORGUYA ALINDI

Kuzey Galler'de yaşayan annesinin evini tadilat yaptırmak isteyen Leslie Harvey isimli bir adam çatı katındaki dolabın içinden çıkan insan kalıntılarıyla şaşkına döndü. Leslie Harvey dolabın içindeki battaniyeyi açtığında karşısına bir ceset çıktı. 65 yaşındaki Sarah Jane Harvey isimli ev sahibi bir anda cinayet şüphelisi haline geldi. İlk olarak hastane yatağından sorgulanan 65 yaşındaki kadın bulunan insan kalıntılarının eski kiracı Frances Alice Knight'a ait olduğunu teşhis etti. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

1940 YILINDA BİRLİKTE ÇAY İÇMİŞLER

II. Dünya Savaşı sırasında Sarah Jane Harvey evini Frances Alice Knight'a kiraladığını söyledi. Harvey'in polise verdiği ifadesinde, 1940 yılında ikili çay içtikleri sırada Knight'in aniden hayatını kaybetti ve durumu polise haber vermek yerine çatı katındaki dolaba kilitlediğini söyledi. Harvey, insanlara kiracısının bir huzurevine taşındığını söyledi. Ancak cansız beden 20 yıl sonra ikiye katlanmış halde bulundu.