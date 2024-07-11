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Tacizci kaçtı vatandaş kovaladı! Çocuğa cinsel organını gösteren şüpheliye meydan dayağı

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İstanbul'da bir parkta küçük çocuğa cinsel organının gösterdiği iddia edilen şüpheli çevredekiler tarafından fark edildi. Onlarca kişi tarafından kovalanan taciz şüphelisi kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı. Yakalanan şüpheli feci şekilde darbedildi.

İstanbul Fatih'teki Topkapı Parkı'nda bir adam, oyun oynayan küçük çocuğa cinsel organını gösterdi. Durumu fark eden ailenin tepkisi üzerine çevredekiler tarafından dövülen şüpheli polis ekiplerine teslim edildi. O anlarda kameralar da kayıttaydı.

TACİZİ AİLE FARK ETTİ

Olay, geçtiğimiz hafta Fatih'teki Topkapı Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi parkta oyun oynayan küçük bir çocuğa cinsel organını gösterdi. Çocuğun yakınları ve çevredekiler durumu fark ederek, şüpheliye tepki gösterdi.

Tacizci kaçtı vatandaş kovaladı! Çocuğa cinsel organını gösteren şüpheliye meydan dayağı

TACİZCİYİ UZUN SÜRE KOVALADILAR

Kısa sürede toplanan kalabalıktan kaçmaya çalışan şüpheli, kovalamacanın ardından yakalanarak darbedildi. Aldığı darbeler sonucu kanlar içerisinde kalan şüpheli, yere yığıldı.

YEDİĞİ DAYAK NEDENİYLE AYAĞA BİLE KALKAMADI

Ayağa kalkmakta güçlük çeken şüpheliye, parktaki vatandaşlar tepki göstermeye devam etti. Yaşananlar kameralara yansırken, şüpheli olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Haberler

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Yorumlar (6)

ERKAN ÇAMSARI:

Dayak yok arkadaslar kaçarken muz kabuğuna basmıştır Muzdan Allah razı olsun

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Halit:

merdivenden düşmüşte olabilir dayak yok

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Leven Ergün:

PİSLİK TOPLUMDAN ADAMMI ÇIKAR

yanıt16
yanıt2
Mehmet Vatandaş:

terör örgütlerinin provokasyonudur:)))

35
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Murat Çetin:

Milletinde gözü dönmüş olay gerçek mi değil mi belli değil herkes vuruyor veya ben kendimce geçerli bir sebeb bulayım ozaman önüme geleni linç edeyim

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ARSLANOĞLU Hakan:

Tacizcinin aynı suçu tekrar etmemesi için uygun sote bir yerde suç aletini yok etmeleri gerekirdi. Suç aleti yok olunca hem daha az ceza yer..

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