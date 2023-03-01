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Taciz iddiasıyla yargılanan Mehmet Ali Erbil'e 4 ay 15 gün hapis cezası

3. Sayfa Haberleri

Klibinde oynadığı fenomen ve şarkıcı Ece Ronay Bilir'i taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan sunucu Mehmet Ali Erbil, hakaret suçundan 13 bin 100 TLadli para cezası ile 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Klibinde oynadığı sosyal medya fenomeni Ece Ronay Bilir'e attığı mesajların ifşa olmasının ardından hakkında 'elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz', 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılan Mehmet Ali Erbil'in yargılanmasına devam edildi.

PARA VE HAPİS CEZASI

Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına Ece Ronay Bilir ve sanık Mehmet Ali Erbil katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Davayı karara bağlayan mahkeme, Mehmet Ali Erbil hakkında 'Tehdit' suçunun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle bu suçtan beraat kararı verdi. 'Hakaret' suçundan 13 bin 100 TL adli para cezası ile cezalandırılan Erbil, 'Cinsel taciz' suçundan ise 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mehmet Ali Erbil Ece Ronay Erbil 3. Sayfa Magazin Haberler

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