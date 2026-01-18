Haberler

Terör örgütü SDG'den kurtarılan Tabka'da halk, teröristlerin afişlerini parçaladı

Güncelleme:
Suriye ordusunun Tabka kentinde teröristlerin etkisini kırması sonrasında halk, SDG'ye ait heykelleri yok ederek kutlama yaptı. SDG ise bölgeye roketli saldırılar düzenledi.

Suriye ordusunun kontrolü sağladığı Rakka kırsalındaki Tabka kentinde halk, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) ait heykelleri ortadan kaldırarak örgüt afişlerini parçaladı. SDG, Fırat Nehri'nin doğusundan Rakka kırsalına çok namlulu roket atar sistemleri ile saldırı düzenledi.

Suriye ordusunun terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) yönelik operasyonları kapsamında dün gece terör unsurlarından temizlenen Rakka kırsalındaki Tabka kentinde halkın kutlamaları devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde Suriye ordusunu bayrak açarak sevinçle karşılayan bölge halkı, şehrin işgalci terör gruplarından kurtarılmasını kutlarken terör unsurlarına ilişkin propaganda afişlerini parçaladı.

SDG'den Tabka'ya roketli saldırı

Halk, Tabka'da teröristlere ait heykel ve benzeri unsurları ortadan kaldırarak örgütün paçavralarını ayaklar altına alırken, SDG de Suriye askerine ve bölge halkına yönelik saldırılarını sürdürdü. Teröristler, Fırat Nehri'nin doğusundan güvenlik güçlerinin bugün kontrolünü ele geçirdiği Tabka bölgesine ve Rakka kırsalına çok namlulu roket atar sistemleri ile saldırı gerçekleştirdi. Suriye basını, Tabka'daki Seyf el-Davla Mahallesi'ni hedef alan saldırılarda birçok sivilin yaralandığını bildirdi. - RAKKA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
