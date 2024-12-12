Üye Girişi
Haberler
Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kirli planını Milli Savunma Bakanlığı da doğruladı

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kirli planını MSB de doğruladı

 Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor

Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? İşte cevabı

 Şeyda polisi şehit eden suç makinesi ilk kez hakim karşısına çıktı

İlk kez hakim karşısına çıkan suç makinesini avukatı bile terk etti
CHP'li vekille Sırrı Süreyya Önder arasında güldüren diyalog

Sırrı Süreyya Önder'den CHP'li vekile olay yanıt

Genç kadın kıskançlık tartışması esnasında eşinin tabancasıyla vurularak öldü

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da 23 yaşındaki bir kadın, tartıştığı eşine ait tabanca ile vuruldu. Eşinin ilk müdahaleyi yaptığı genç kadın hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan koca tutuklanırken, şüpheli ifadesinde; genç kadının intihar ettiğini savundu.

Adana'nın Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda; Günay Sena S., 2 yıl önce evlendiği İbrahim S.'nin cep telefonuna bir kadından gelen mesajı görünce aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında İbrahim S.'ye ait tabancayla göğsünden vurulan Günay Sena S., ağır yaralandı. İbrahim S., eşini kucağına alarak apartmanın dışına çıkarmak istedi. Bu sırada Günay Sena S. yere düşerken, İbrahim S. eşinin yarasına tampon yaptı. İhbar sonrası bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Ekipler, kalbi duran kadına kalp mesajı yapıp, hastaneye kaldırdı.

"İNTİHAR ETTİ, BEN ÖLDÜRMEDİM"

O anlar güvenlik kamerasına yansırken, Günay Sena S., aynı gün hayatını kaybetti. Günay Sena S. cansız bedeni toprağa verildi. Polis tarafından gözaltına alınan İbrahim S., ifadesinde, "Eşim telefonumda bir kadının mesaj attığını gördü. Bu nedenle sinirlenip, silahımı alıp kendine sıktı. İntihar etti, ben öldürmedim" dedi.

UZAKLAŞTIRMA KARARLARI VARMIŞ

Diğer yandan Günay Sena S.'nin ailesi, kızlarını İbrahim S.'nin öldürdüğünü belirterek, suç duyurusunda bulundu. Aile, daha önce kızlarının birkaç kez darbedildiğini, bu nedenle İbrahim S. hakkında uzaklaştırma kararları olduğunu belirtip, belgeleri savcılığa sundu. El svapları alınan İbrahim S., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Soruşturma sonunda olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu ortaya çıkacak.

Genç kadın kıskançlık tartışması esnasında eşinin tabancasıyla vurularak öldü
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
img

Görüntü en büyük destekçisini bile küplere bindirdi
img

Kaçak yapıların sonu geliyor
img

Boşanma aşamasındaki eşini bıçakla katletti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Masterchef'te 11 Aralık eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı? Masterchef 12 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MEB AGS KONU DAĞILIMI || 2025 AGS konu dağılımları belli oldu mu? AGS konu dağılımları! Mete Atatüre kimdir, kaç yaşında? Mete Atatüre'nin yaptığı çalışmalar neler? Selena Gomez'in sevgilisi Benny Blanco kimdir? Benny Blanco kaç yaşında, nereli? Pedagojik Formasyon kalktı mı? 2025 Formasyon kalkacak mı? Güngören'de bina çöktü! İstanbul'un Güngören ilçesi bina çökmesinde ölü veya yaralı var mı? 2025 ÖABT konu dağılımları! Danla Bilic'in sevgilisi kim? Danla Bilic'in jokey sevgilisi kimdir, kaç yaşında? MEB AGS konu dağılımı belli oldu mu? AGS'de neler değişti?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.