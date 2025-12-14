Avustralya'da plajdaki silahlı saldırıda can kaybı 16'ya yükseldi

Haberler

Avustralya'nın Sydney şehrindeki Bondi Plajı'nda meydana gelen silahlı saldırıda can kaybı 16'ya, yaralı sayısı ise 40'a yükseldi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yaşlarının 10 ile 87 arasında olduğu bildirildi. Olayla ilgili iki saldırgandan biri vurularak öldürüldü, diğeri ise ağır yaralı.

Avustralya'nın Sydney şehrinde plajda düzenlenen silahlı saldırıda can kaybının 16'ya, yaralı sayısının 40'a yükseldiği bildirildi.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin başkenti Sydney'deki Bondi Plajı'nda meydana gelen silahlı saldırıda bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. NSW Polis Teşkilatı tarafından yapılan son açıklamada, saldırıda can kaybının 16'ya yükseldiği aktarıldı. Ölen kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirilirken, bu kişilerin yaşlarının 10 ila 87 arasında olduğunun altı çizildi. Olaydaki yaralı sayısı ise 2'si polis 40 olarak açıklandı. Açıklamada, polis ile 2 saldırgan arasında yaşanan çatışmada 50 yaşındaki bir şüphelinin vurularak öldürüldüğü, 24 yaşındaki diğer şüphelinin ise ağır yaralandığı ve polis korumasında hastaneye sevk edildiği bildirildi. Olaya ilişkin 3 ateşli silaha el konulduğu ve silahların adli incelemeye tabi tutulacağı vurgulandı. Polis, olay yerinde incelemelerin devam ettiğini ve bu nedenle Bondi bölgesinin trafiğe kapatıldığını, aynı zamanda bölgede dron uçuşlarına izin verilmediğini bildirdi. - SİDNEY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
