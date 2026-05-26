Avustralya'da 89 dron gösteri sırasında düştü

Avustralya'nın Sydney kentinde ışık festivali sırasında 89 dron suya düştü.

Avustralya'nın Sydney kentindeki Darling Limanı'nda düzenlenen dronlarla gerçekleştirilen Vivid Sydney ışık festivali sırasında teknik arıza meydana geldi. Gösteri sırasında 89 dron suya düştü. Vivid Sydney sözcüsü, teknik aksalık nedeniyle özür diledi. Bugün ve yarın yapılması planlanan 4 gösteri de iptal edildi. - SİDNEY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı