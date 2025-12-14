Avustralya'daki saldırıda can kaybı 11'e yükseldi

Avustralya'nın Sydney şehrindeki Bondi Plajı'nda düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin başkenti Sydney'deki Bondi Plajı'nda bugün düzenlenen saldırıda bilanço ağırlaşıyor. Yeni Güney Galler Polis Komiseri Mal Lanyon olaya ilişkin düzenlenen basın toplantısında, polisin yerel saatle 18.47'de plajdaki Archer Park'ta silah sesleri duyulduğuna dair çok sayıda ihbar aldığını belirterek, en az 11 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Komiser Mal Lanyon, aralarında durumu ağır olan 2 polisin de bulunduğu 29 yaralının çeşitli hastanelere sevk edildiğini kaydetti.

Üçüncü bir failin olup olmadığı araştırılıyor

Yeni Güney Galler Polis Komiseri Mal Lanyon, iki silahlı saldırganın olaya karıştığını bildiklerini ve üçüncü bir fail olup olmadığını araştırdıklarını açıkladı. Lanyon, saldırıdan kısa süre sonra polislerin Bondi'deki Campbell Parade içinde el yapımı bomba düzeneği bulunan bir araç tespit ettiklerini belirterek, "Şu anda orada bomba imha birimimiz bu araç üzerinde çalışıyor" dedi. Lanyon araçtaki patlayıcı düzeneğin, "hayatını kaybeden faille bağlantılı olduğunu" ifade etti. Komiser Lanyon, soruşturmanın bu kadar erken bir aşamasında saldırganlara ilişkin bilgi paylaşmayacağını aktardı.

"Şüpheli saldırganlardan biri, yetkililer tarafından bilinen bir isimdi"

Avustralya İstihbarat Genel Müdürü Mike Burgess, şüpheli saldırganlardan birinin yetkililer tarafından bilindiğini ancak acil bir tehdit olarak değerlendirilmediğini söyledi.

Polis, daha önce yaptıkları açıklamada, şüphelilerden birinin öldüğünü, diğerinin durumunun ise kritik olduğunu bildirmişti. - SİDNEY