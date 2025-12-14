Avustralya'da plajda silahlı saldırı: 2 kişi gözaltına alındı

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinin başkenti Sydney'deki Bondi Plajı'nda silahlı saldırı düzenleyen 2 kişi gözaltına alındı.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinin başkenti Sydney'de silah sesleri yükseldi. Bondi Plajı'nda etrafa ateş açan 2 saldırgan Avustralya polisi tarafından gözaltına alındı. Yeni Güney Galler polisi tarafından yapılan açıklamada, "Polis operasyonu devam ediyor ve halkı bölgeden uzak durmaları konusunda uyarıyoruz. Olay yerinde bulunan herkes sığınak bulmalı" denildi.

Saldırıda yaralı olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Yeni Güney Galler eyaletinin ambulans servisi, silahlı saldırıda en az 10 kişinin yaralandığını bildirdi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'nin sözcüsü, "Bondi'de aktif bir güvenlik durumu olduğunun farkındayız. Bölgedeki insanları Yeni Güney Galler Polisi'nin verdiği bilgilere uymaya davet ediyoruz" dedi. - SİDNEY