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Swidnica'da tren fotoğraflayan 55 yaşındaki Rus, casusluk şüphesiyle tutuklandı

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Polonya'nın Swidnica kasabasında trenleri ve demiryolu altyapısını fotoğraflayan 55 yaşındaki Rus vatandaşı, yabancı istihbarat servisi adına faaliyet yürüttüğü şüphesiyle gözaltına alındı. Üzerinde binlerce fotoğraf bulunan şüpheli, mahkeme tarafından tutuklandı.

Polonya'da yabancı istihbarat servisi adına hareket ettiğinden şüphelenilen 55 yaşındaki bir Rus vatandaşı tutuklandı.

Polonya polisinden yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Swidnica kasabasında bir futbol maçı için güvenliği sağlayan polis memurlarının bir demiryolu geçidinin yakınında trenleri ve demiryolu altyapısını fotoğraflayan bir adamı fark ettiği ifade edildi. Adamın üzerinde sadece Polonya'da değil, birçok önemli yer ve ulaşım tesisine ait binlerce fotoğraf bulunduğu aktarıldı. Açıklamada, "Şahsın yabancı bir istihbarat servisi adına faaliyetlerde bulunduğundan şüpheleniliyor. Tüm göstergeler, çektiği fotoğrafların devlet güvenliğine karşı kullanılmış olabileceğini işaret ediyor" denildi. Yabancı bir istihbarat servisi adına hareket ettiğinden şüphelenilen 55 yaşındaki Rus vatandaşının gözaltına alındığı, daha sonra mahkeme tarafından 3 süreyle tutuklu kalmasına karar verildiği aktarıldı.

Polonya, Rusya'yı topraklarında yabancı uyrukluları da kullanarak casusluk ve nüfuz operasyonları yürütmekle suçlarken, Moskova bu tür eylemleri reddediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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