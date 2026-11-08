Suudi koalisyonu, Riyad ve Yemen'in güneyine atılan füzelerin imha edildiğini duyurdu

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Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Yemen'deki Husiler tarafından Riyad'a ve ülkenin güneyine fırlatılan iki balistik füze ile iki seyir füzesinin önlenerek imha edildiğini açıkladı.

Yemen'deki Husiler ile Suudi Arabistan arasında uzun süredir devam eden çatışmalar sürerken, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da patlama sesleri duyuldu. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husiler tarafından Riyad ve ülkenin güneyine fırlatılan iki balistik füze ile iki seyir füzesinin önlenerek imha edildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Riyad bölgesinde uyarı yayımlandığını aktardı. Yetkililer daha sonra tehlikenin geçtiğini duyurdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı