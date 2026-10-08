Suudi koalisyonu, Riyad'a 2, Khamis Mushait'a 1 Husi füzesini önledi

Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Yemen'deki İran destekli Husilerin Riyad'a fırlattığı 2, Khamis Mushait'a ateşlediği 1 balistik füzenin önlendiğini açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler ile Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki çatışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Husi milisleri tarafından Riyad'a fırlatılan 2 balistik füzenin önlenerek imha edildiğini belirtti. Sözcü el-Maliki kısa süre sonra yaptığı açıklamada ise Husi milisleri tarafından Khamis Mushait'a doğru fırlatılan 1 balistik füzenin de engellendiğini ve imha edildiğini aktardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı